В Уфе арестовали задушившую малолетнюю дочь женщину

«По версии следствия, 25 января обвиняемая, осознавая, что малолетняя дочь находится в беспомощном состоянии в силу своего возраста, применила физическую силу в виде сдавливания органов шеи, в результате чего малолетняя скончалась из-за механической асфиксии. Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток», — указано в сообщении.