В Уфе арестовали задушившую малолетнюю дочь женщину

«По версии следствия, 25 января обвиняемая, осознавая, что малолетняя дочь находится в беспомощном состоянии в силу своего возраста, применила физическую силу в виде сдавливания органов шеи, в результате чего малолетняя скончалась из-за механической асфиксии. Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено, обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток», — указано в сообщении.
Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уфимки, которая обвиняется в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), поступило от следователя. Постановление в законную силу не вступило, отметили в пресс-службе.