Пожар случился в лицее № 344 на улице Тельмана

Пожар произошел в лицее № 344 в Невском районе днем 27 января. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение о пожаре на улице Тельмана, 47 поступило в экстренные службы в 12:41. Как выяснили прибывшие на место спасатели, в трехэтажном здании загорелась обстановка на площади 3 квадратных метра.
— Сведения о пострадавших не поступали, — уточнили в МЧС.
На месте происшествия работают 20 пожарных и четыре единицы спецтехники. Детей вывели на улицу. Подробности инцидента уточняются.
UPD: Огонь потушили менее чем за час — в 13:15 возгорание ликвидировали.
