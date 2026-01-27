Ричмонд
Пожар случился в лицее № 344 на улице Тельмана

По предварительной информации, никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Пожар произошел в лицее № 344 в Невском районе днем 27 января. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре на улице Тельмана, 47 поступило в экстренные службы в 12:41. Как выяснили прибывшие на место спасатели, в трехэтажном здании загорелась обстановка на площади 3 квадратных метра.

— Сведения о пострадавших не поступали, — уточнили в МЧС.

На месте происшествия работают 20 пожарных и четыре единицы спецтехники. Детей вывели на улицу. Подробности инцидента уточняются.

UPD: Огонь потушили менее чем за час — в 13:15 возгорание ликвидировали.

Ранее «КП-Петербург» писала, что мужчина попал в больницу после пожара в доме в Петербурге. Возгорание произошло в Курортном районе.