«Шнейне, пэпэ, втфа»: известные слова Ганвеста могут стать зарегистрированным товарным знаком в Уфе

Уфимская компания, занимающаяся производством музыки, решила официально оформить права на несколько популярных фраз. Она подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака, который состоит из набора слов: «Шнейне пэпэ втфаа, фа, кхэкхэ».
Эти выражения стали широко известны благодаря рэперу Ганвесту, который активно использует их в своих треках и интервью, превратив в своеобразную авторскую языковую игру. Слова, не имеющие прямого значения, стали настоящим интернет-мемом 2026 года и уже используются в самых разных контекстах — от названий йогуртов и мясной продукции до музыкальных релизов и сувениров.
Популярность исполнителя во многом построена на этих придуманных им самим фразах. На одном из шоу он с удивлением признался, что сам поражен тем, как публика подхватывает и «покупает» этот его языковой эксперимент.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.