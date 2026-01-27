«Шнейне, пэпэ, втфа»: известные слова Ганвеста могут стать зарегистрированным товарным знаком в Уфе

Эти выражения стали широко известны благодаря рэперу Ганвесту, который активно использует их в своих треках и интервью, превратив в своеобразную авторскую языковую игру. Слова, не имеющие прямого значения, стали настоящим интернет-мемом 2026 года и уже используются в самых разных контекстах — от названий йогуртов и мясной продукции до музыкальных релизов и сувениров.