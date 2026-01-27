В Подмосковье арестован лжесотрудник ФСБ, обещавший вернуть пленного бойца СВО

Дмитровский городской суд Московской области отправил в СИЗО мужчину, обвиняемого в мошенничестве. Фигурант представлялся сотрудником ФСБ и за деньги обещал помочь вернуть участника спецоперации из украинского плена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным следствия, в июле 2025 года обвиняемый предложил свои услуги одной из потерпевших. Он заявил, что служит в органах безопасности и может организовать возвращение пленных бойцов с украинской территории. За одного человека мошенник требовал 500 тысяч рублей, хотя на самом деле никак не мог повлиять на ситуацию. 27 июля при передаче муляжа денег мужчину задержали настоящие сотрудники ФСБ.
В ходе расследования выяснилось, что это не единственный эпизод в деле. Ранее аферист получил от другой потерпевшей почти 400 тысяч рублей. За эти деньги он обещал помочь с оформлением договора социального найма жилья для участника СВО.
Обвиняемому грозит до шести лет тюрьмы по статье о мошенничестве в крупном размере. До суда он останется в СИЗО.