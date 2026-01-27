В Подмосковье арестован лжесотрудник ФСБ, обещавший вернуть пленного бойца СВО

По данным следствия, в июле 2025 года обвиняемый предложил свои услуги одной из потерпевших. Он заявил, что служит в органах безопасности и может организовать возвращение пленных бойцов с украинской территории. За одного человека мошенник требовал 500 тысяч рублей, хотя на самом деле никак не мог повлиять на ситуацию. 27 июля при передаче муляжа денег мужчину задержали настоящие сотрудники ФСБ.