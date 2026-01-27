Ростовчане массово мёрзнут из-за работы ТЭЦ-2 в ограниченном режиме

По словам Юрия Слюсаря, текущей мощности хватает только для поддержания нормальной температуры при морозе до −3 градусов. Из-за сильных морозов, температура в квартирах опускалась ниже +18 градусов, что означает недополучение тепла жильцами примерно на 20%. Вода в квартирах также прогревается недостаточно: для того, чтобы она была комфортной при температуре на улице ниже −10 градусов, то система отопления должна нагреваться до +110 градусов.