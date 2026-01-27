Ростовчане массово мёрзнут из-за работы ТЭЦ-2 в ограниченном режиме

В настоящий момент из четырёх котлов на станции функционируют лишь два. Остальное оборудование задействовать опасаются, поскольку на старых агрегатах может возникнуть авария. Любая попытка повысить мощность чревата поломкой, которая может оставить весь город без тепла.
По словам Юрия Слюсаря, текущей мощности хватает только для поддержания нормальной температуры при морозе до −3 градусов. Из-за сильных морозов, температура в квартирах опускалась ниже +18 градусов, что означает недополучение тепла жильцами примерно на 20%. Вода в квартирах также прогревается недостаточно: для того, чтобы она была комфортной при температуре на улице ниже −10 градусов, то система отопления должна нагреваться до +110 градусов.
Однако сейчас она греет только до +89, что не обеспечивает необходимой теплоотдачи. Губернатор предложил компенсацию для жителей: не взимать плату за отопление за те дни, когда недогрев превышал 20%. Таких дней, по его словам, насчитывается не менее десяти, что позволит смягчить последствия холодного периода.
Отметим, что многие горожане жалуются на холод в квартире — в сильные морозы они вынуждены спать в шапках и тёплой одежде. Особенно не повезло жителям угловых квартир в многоэтажках, в которых, помимо недостаточного отопления задувают сильнейшие сквозняки.