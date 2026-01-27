Ричмонд
В Башкирии школьникам пришлось сидеть в холодных кабинетах во время пробного ЕГЭ

Школьники Башкирии пожаловались на мороз в классах.

Источник: Комсомольская правда

Жалоба школьников из Верхнеяркеево на холод в школе вызвала дискуссию в соцсетях. Ученики пожаловались главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной.

В администрации района пояснили, что 22 января в старой школе, построенной в 1976 году, проходил пробный ЕГЭ. Из-за этого некоторые классы занимались в прохладных кабинетах на первом этаже. Жалоб в тот день не поступало, а к 26 января температура в классах поднялась до +20°C.

В ближайшее время в школе начнется капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций. Во время работ ученики будут заниматься в соседней школе № 4.

