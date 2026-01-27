В Башкирии школьникам пришлось сидеть в холодных кабинетах во время пробного ЕГЭ

В администрации района пояснили, что 22 января в старой школе, построенной в 1976 году, проходил пробный ЕГЭ. Из-за этого некоторые классы занимались в прохладных кабинетах на первом этаже. Жалоб в тот день не поступало, а к 26 января температура в классах поднялась до +20°C.