Фейковые роды в Краснодаре раскрыли пять лет спустя

Инцидент произошел более пяти лет назад. По данным полиции, девушка приехала в Краснодар, где имела прописку, и обратилась в отдел ЗАГС с информацией о том, что стала мамой в домашних условиях. В ЗАГСе она получила свидетельство о рождении, после чего ей выплатили маткапитал в сумме более 466 тысяч рублей.