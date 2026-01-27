Фейковые роды в Краснодаре раскрыли пять лет спустя

В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества для получения соцвыплаты. Фигуранткой расследования стала 24-летняя жительница Москвы. Ее обвиняют в придумывании родов и получении маткапитала за вымышленного ребенка.
Инцидент произошел более пяти лет назад. По данным полиции, девушка приехала в Краснодар, где имела прописку, и обратилась в отдел ЗАГС с информацией о том, что стала мамой в домашних условиях. В ЗАГСе она получила свидетельство о рождении, после чего ей выплатили маткапитал в сумме более 466 тысяч рублей.
Спустя пять лет проверка установила, что никакого ребенка в действительности не было, и что девушка получила деньги незаконно.
«Во время допроса правонарушительница призналась, что умышленно ввела в заблуждение представителей государственных органов, а полученные деньги потратила на личные нужды», — рассказали в полиции Краснодара.