Фейковые роды в Краснодаре раскрыли пять лет спустя

Жительница Москвы созналась, что придумала историю о родах в домашних условиях.

В Краснодаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества для получения соцвыплаты. Фигуранткой расследования стала 24-летняя жительница Москвы. Ее обвиняют в придумывании родов и получении маткапитала за вымышленного ребенка.

Инцидент произошел более пяти лет назад. По данным полиции, девушка приехала в Краснодар, где имела прописку, и обратилась в отдел ЗАГС с информацией о том, что стала мамой в домашних условиях. В ЗАГСе она получила свидетельство о рождении, после чего ей выплатили маткапитал в сумме более 466 тысяч рублей.

Спустя пять лет проверка установила, что никакого ребенка в действительности не было, и что девушка получила деньги незаконно.

«Во время допроса правонарушительница призналась, что умышленно ввела в заблуждение представителей государственных органов, а полученные деньги потратила на личные нужды», — рассказали в полиции Краснодара.