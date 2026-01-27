Замёрзли и перепугались: в Калининграде троих школьников пришлось снимать со льда озера

Вечером в понедельник, 26 января, ребята 14 и 11 лет гуляли в Южном парке недалеко от спортивного комплекса. Троица вышла на середину озера, и в какой-то момент подростки услышали, как трещит лёд. Побоявшись провалиться, они решили не рисковать и позвонили в службу «112».