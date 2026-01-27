Ричмонд
В Ростове житель Херсонской области получил 11 лет колонии за попытку теракта

Экстремиста, планировавшего нападение с СВУ, осудили в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о попытке теракта. Длительный срок лишения свободы назначили 28-летнему жителю города Новая Каховка Херсонской области, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

По данным следствия, экстремист готовился к покушению на жителя Херсонской области, занимающего активную пророссийскую позицию и оказывающего помощь Вооруженным Силам России.

Покушение планировалось с использованием СВУ, взрывное устройство предполагалось доставить с помощью БПЛА.

Задержание провели, когда подозреваемый находился у тайника. В составе взрывного устройства позже обнаружили тротил массой 660 гр. и 2,4 тысячи поражающих элементов. Также в наличии был пульт-передатчика для приведения СВУ в действие.

Суд рассмотрел дело в рамках части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт». Подсудимый получил 11 лет колонии строгого режима. Приговор уже вступил в силу.

