В Башкирии назвали отрасли с самым большим дефицитом кадров

В Башкирии, несмотря на крайне низкий официальный уровень безработицы (1,5%), многие предприятия сталкиваются с острой нехваткой сотрудников. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Назаров, отметив, что больше всего проблем у работодателей с наймом представителей рабочих профессий.
Именно на эту категорию приходится абсолютное большинство открытых позиций — 71,5% от всех вакансий в регионе. В среднем на каждого человека, ищущего работу в республике, сейчас приходится три свободные вакансии. Однако в ключевых отраслях, таких как строительство и обрабатывающая промышленность, дисбаланс выражен еще сильнее. Здесь на одного потенциального работника приходится шесть и одиннадцать открытых позиций соответственно.
По словам министра семьи, труда и соцзащиты РБ Ленары Ивановой, ситуация может обостриться в ближайшие годы. В республике на пенсию уйдет большое число опытных специалистов, которых нужно будет заменить. Общая потребность в новых кадрах на период до 2032 года оценивается почти в 280 тысяч человек. Только в 2026 году предприятиям потребуется около 38 тысяч новых работников.
