Семь автомобилей столкнулись на М-4 в Ростовской области

Сегодня, 27 января, на одном и том же участке трассы М-4 «Дон» случилось сразу три ДТП с участием семи автомобилей. Информация об этом поступила от управления Госавтоинспекции.
По данным ведомства, аварии зафиксировали в 9:40 утра в районе 1029 км автодороги М-4. Предварительно, столкновение машин произошло из-за «неправильного выбора дистанции и несоответствующей скорости движения».
Транспорт получил механические повреждения, пострадавших нет.
Ранее проезд по участку трассы был осложнен, к слову, изначально сообщали о массовом ДТП. Сейчас дорога свободна, проезд открыт в штатном режиме.
