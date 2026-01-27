Ричмонд
Людей эвакуировали: пожар вспыхнул в гостинице «Мелиот» в Челябинске

Пожарные ликвидировали возгорание в гостинице «Мелиот» в Челябинске.

Источник: МЧС РФ

В Челябинске произошел пожар в гостинице «Мелиот», расположенной на улице Салавата Юлаева. Очаг возгорания был зафиксирован в комнате на пятом этаже здания.

Как сообщили в Челябинском пожарно-спасательном гарнизоне, площадь пожара составила около двух квадратных метров. Сотрудники экстренной службы оперативно прибыли на место и полностью ликвидировали возгорание.

В результате происшествия пострадавших нет. До прибытия экстренных служб из здания самостоятельно эвакуировались семь человек.

Сейчас специалисты отделения дознания устанавливают причину пожара. Все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работали расчеты МЧС и экстренные службы.