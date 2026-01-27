Уфимку, подозреваемую в убийстве новорожденной дочери, арестовали

В Уфе 29-летнюю женщину обвиняют в убийстве собственного малолетнего ребенка. Об этом сообщает СУ СКР по Башкирии. Ранее суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил подозреваемую под стражу.
По данным следствия, трагедия произошла 25 января. Женщина, будучи недовольна плачем своей полуторамесячной дочери, осознавая беспомощность младенца, задушила ребенка.
На данный момент расследование продолжается.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.