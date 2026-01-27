Ричмонд
В Самаре арестовали директора овощебазы № 3

Канану Исаеву предъявили обвинение в мошенничестве с участками (по ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в прокуратуре Самарской области, по версии следствия, Исаев заключал договоры аренды на предоставление земельных участков без законного права на них.

В декабре 2025 г. Кировский районный суд Самары отправил подозреваемого под домашний арест на время расследования. Но прокуратура настояла на более серьезной мере пресечения в апелляционной инстанции. В итоге Самарский областной суд арестовал Исаева до 16 февраля. Расследование уголовного дела продолжается.

Известно, что летом представители ряда правоохранительных структур проводили рейд на овощебазе. По данным некоторых телеграм-каналов, был составлен список нарушений. Через некоторое время прошел второй рейд.

«Выявленные в прошлый раз нарушения не устранены. Отсюда вывод — что владельцам “жмут” их активы, не умеет Исаев Канан Нуру оглы управлять своей собственностью в соответствии с требованиями закона. Поэтому нужно забирать овощебазу в доход государства и, наконец, перевернуть эту страницу», — писал тогда один из федеральных каналов с приложением фото- и видеоматериалов рейда.