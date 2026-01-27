Жителя Калининграда осудили за заказные поджоги

Судом установлено, что в период с октября 2023 года по февраль 2024 года подсудимый Б., действуя в составе организованной группы, за вознаграждение устраивал поджоги квартир, торговых павильонов и дорогостоящих автомобилей. Общий ущерб от преступных действий поджигателей составил более 21 миллиона рублей. Кроме того, подсудимый с другими членами группы занимались кражами. В феврале из дома в Гурьевском районе ими было похищено имущество гражданина на общую сумму более 5 миллионов рублей.