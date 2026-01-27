Ричмонд
В Приднестровье отключили Дубоссарскую ГЭС из-за аварии

Гидроэлектростанцию ремонтируют после повреждений, полученных из-за непогоды.

КИШИНЕВ, 27 января. /ТАСС/. Дубоссарская ГЭС на Днестре временно обесточена для проведения ремонта, чтобы устранить последствие аварии, которая произошла из-за обледенения линий электропередачи. Об этом сообщил в эфире телеканала «Первый Приднестровский» заместитель директора ГЭС Алексей Саламатин.

«Мы провели отключение всех отходящих линий от подстанции Дубоссарской ГЭС, оставили в работе один гидроагрегат для питания собственных нужд станции и оборудования. Проводим ремонт повреждений, которые произошли при вчерашних погодных условиях», — сказал Саламатин. По его словам, ведется ремонт поврежденных участков линий электропередачи, который планируется завершить до конца дня.

Производство электроэнергии в Приднестровье производится на Молдавской ГРЭС, Дубоссарской ГЭС и электростанции предприятия «Тиротекс-Энерго». Молдавская ГРЭС является основным источником электроэнергии в Приднестровье, на нее приходится примерно 90% вырабатываемой электроэнергии.

