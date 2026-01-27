«Заменяла украденное в пачках денег на листы бумаги по размеру купюр». В Бобруйске кассир обменника украла более 530 тысяч рублей из пакетов инкассации

Сотрудница обменного пункта в Бобруйске украла свыше 500 тысяч рублей в эквиваленте. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Могилевской области.
Правоохранители установили, что 52-летняя кассир обменника систематически воровала деньги, предназначенные для осуществления валютно-обменных операций. Для этого она вскрывала запечатанные инкассацией пакеты с деньгами и частями забирала купюры. Чтобы у коллег не появились подозрения, в пачках она заменяла украденные белорусские и российские рубли, доллары и евро на вырезанные по размеру купюр листы бумаги.
За все время сумма украденной наличности превысила 532 тысячи белорусских рублей. Украденные деньги, как фигуранта рассказала следователю, она тратила на игры в интернет-казино.
Крупная кража вскрылась, когда из-за складывающихся обстоятельств фигурантка сама сказала напарнице, что в кассе может быть недостача. Это и послужило поводом для ревизии.
Фигурантке инкриминируют присвоение имущества, совершенное в особо крупном размере (ч.4 ст. 211 Уголовного кодекса Беларуси). До суда она заключена под стражу.
