«Заменяла украденное в пачках денег на листы бумаги по размеру купюр». В Бобруйске кассир обменника украла более 530 тысяч рублей из пакетов инкассации

Правоохранители установили, что 52-летняя кассир обменника систематически воровала деньги, предназначенные для осуществления валютно-обменных операций. Для этого она вскрывала запечатанные инкассацией пакеты с деньгами и частями забирала купюры. Чтобы у коллег не появились подозрения, в пачках она заменяла украденные белорусские и российские рубли, доллары и евро на вырезанные по размеру купюр листы бумаги.