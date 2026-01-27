Ричмонд
Уфимским спасателям пришлось снимать кольцо с опухшего пальца молодой мамы

В Уфе сотрудники МЧС помогли кормящей матери.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе молодая мама попала в ловушку: на ее пальце сильно опухло и застряло кольцо. Самостоятельно снять украшение несколько дней не получалось. Об этом рассказали в УГЗ по Уфе.

Как пояснили в ведомстве, женщине помогли сотрудники городской службы спасения. Они использовали обычную нить, чтобы освободить палец, не причинив вреда. К счастью, обращаться к врачам после этого не пришлось.

Спасатели напоминают, что во время кормления грудью из-за изменений в организме повышается склонность к отекам. Поэтому от колец на этот период лучше отказаться, чтобы избежать подобных проблем.

