Прокуратура взяла на контроль дело о ДТП с маршруткой в Слюдянском районе

В ДТП пострадали 11 пассажиров и водитель.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Прокуратура контролирует уголовное дело по факту ДТП с маршруткой в Слюдянском районе. Авария произошла вечером 27 января 2026 года недалеко от села Мангутай. Маршрутка с пассажирами ехала по маршруту «Иркутск — Улан-Удэ». В какой-то момент она столкнулась с двумя большегрузами.

— В ДТП пострадали 11 пассажиров и водитель транспортного средства. Пять человек находятся в больнице. Причины дорожного происшествия устанавливают Госавтоинспекторы, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства.

Прокуратура поставила на контроль расследование дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Также ведомства оценит исполнение закона в сфере обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

