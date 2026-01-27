Прокуратура взяла на контроль дело о ДТП с маршруткой в Слюдянском районе

Прокуратура контролирует уголовное дело по факту ДТП с маршруткой в Слюдянском районе. Авария произошла вечером 27 января 2026 года недалеко от села Мангутай. Маршрутка с пассажирами ехала по маршруту «Иркутск — Улан-Удэ». В какой-то момент она столкнулась с двумя большегрузами.