Генпрокуратура объявила о заочном аресте Тимошенко в России

Юлия Тимошенко — первая в истории Украины женщина, возглавившая правительство. Пост премьер-министра она занимала дважды: первый раз — с февраля по сентябрь 2005 года, второй раз — с декабря 2007-го по март 2010 года. Через полтора года после второй оставки Тимошенко осудили на семь лет по делу о превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Она частично отбыла наказание — в 2014-м статья была декриминализирована.