Генпрокуратура объявила о заочном аресте Тимошенко в России

Мера пресечения в виде заключения под стражу была заочно избрана в декабре 2025 года. С июля 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск, уточнили в надзорном ведомстве. Теперь же Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Поводом для уголовного преследования в России стала информация, которую Тимошенко разместила в одной из своих соцсетей. По версии следствия, публикация содержала «заведомо ложные сведения о причастности военнослужащих ВС РФ к убийствам мирных жителей в городах Буча и Ирпень». Бывшая премьер-министр Украины, как заявили в ведомстве, руководствовалась «мотивами политической, идеологической ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих».
В Генпрокуратуре отметили, что, по информации Минобороны, российские военные «не применяют запрещенные средства и методы ведения боевых действий, не совершают преступлений против гражданского населения». «Распространенные украинскими СМИ фотографии и видеоматериалы о совершении российскими военнослужащими убийств мирных жителей и иных преступлений являются провокациями», — добавили в ведомстве.
Юлия Тимошенко — первая в истории Украины женщина, возглавившая правительство. Пост премьер-министра она занимала дважды: первый раз — с февраля по сентябрь 2005 года, второй раз — с декабря 2007-го по март 2010 года. Через полтора года после второй оставки Тимошенко осудили на семь лет по делу о превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Она частично отбыла наказание — в 2014-м статья была декриминализирована.
На сегодняшний день Тимошенко остается народным депутатом Украины, членом парламента. Она возглавляет политическую партию «Батькивщина».
Материал дополняется.