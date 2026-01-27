Под Владимиром на трассе М-7 из-за снегопада столкнулись 13 машин

Аварии произошли в Гороховецком районе на участке с 325-го по 326-й км трассы. По состоянию на 14:30 данных о пострадавших в полицию не поступало, информация об обращениях за медицинской помощью также не зафиксирована. На месте работают сотрудники ГАИ.