Под Владимиром на трассе М-7 из-за снегопада столкнулись 13 машин

Аварии произошли в Гороховецком районе на участке с 325-го по 326-й км трассы. По состоянию на 14:30 данных о пострадавших в полицию не поступало, информация об обращениях за медицинской помощью также не зафиксирована. На месте работают сотрудники ГАИ.
Как отмечает телеграм-канал Baza, из-за скользкого дорожного покрытия водители теряли управление. В результате ДТП движение в сторону Москвы в районе Гороховца оказалось практически перекрыто, образовалась пробка длиной около пяти километров.
Мощный снегопад спровоцировал транспортный коллапс во всем Центральном регионе. Многокилометровые заторы наблюдаются и в самой Москве, особенно на МКАД, где движение осложнено из-за буксующих фур. Столичный Департамент транспорта призвал водителей по возможности отказаться от поездок на личных авто и пользоваться метро.
Госавтоинспекция просит участников движения быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями.