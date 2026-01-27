Ричмонд
Под Владимиром на трассе М-7 из-за снегопада столкнулись 13 машин

Движение в сторону Москвы парализовано из-за массового ДТП в Гороховецком районе, где из-за снегопада столкнулись 13 автомобилей. В результате аварии образовалась пятикилометровая пробка, по предварительным данным, пострадавших нет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

На федеральной трассе М-7 «Волга» во Владимирской области произошло массовое ДТП. Из-за снегопада и гололеда столкнулись 13 легковых и грузовых авто, полностью заблокировав движение в сторону Москвы. Об этом сообщает региональное ГУ МВД и телеграм-канал Baza.

Аварии произошли в Гороховецком районе на участке с 325-го по 326-й км трассы. По состоянию на 14:30 данных о пострадавших в полицию не поступало, информация об обращениях за медицинской помощью также не зафиксирована. На месте работают сотрудники ГАИ.

Как отмечает телеграм-канал Baza, из-за скользкого дорожного покрытия водители теряли управление. В результате ДТП движение в сторону Москвы в районе Гороховца оказалось практически перекрыто, образовалась пробка длиной около пяти километров.

Мощный снегопад спровоцировал транспортный коллапс во всем Центральном регионе. Многокилометровые заторы наблюдаются и в самой Москве, особенно на МКАД, где движение осложнено из-за буксующих фур. Столичный Департамент транспорта призвал водителей по возможности отказаться от поездок на личных авто и пользоваться метро.

Госавтоинспекция просит участников движения быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями.