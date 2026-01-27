На участке оранжевой ветки метро Москвы были увеличены интервалы движения

«На южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения для проверки состава», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена были увеличены для проверки состава. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
«На южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения для проверки состава», — говорится в сообщении.
Позднее в ведомстве сообщили о восстановлении движения поездов.