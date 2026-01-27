Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На участке оранжевой ветки метро Москвы были увеличены интервалы движения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена были увеличены для проверки состава. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: Агентство «Москва»

«На южном участке Калужско-Рижской линии (6) временно увеличены интервалы движения для проверки состава», — говорится в сообщении.

Позднее в ведомстве сообщили о восстановлении движения поездов.