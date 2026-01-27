В Екатеринбурге ушедшую в школу девочку нашли мертвой

В Екатеринбурге рядом с одной из высоток на улице Семихатова нашли тело девочки. Предположительно, 12-летняя школьница покончила с собой.
— Сотрудники полиции приехали, поднялись, постучались к маме. Она думала, что ребенок в школе, — пишет E1.RU со ссылкой на осведомленный источник.
Он добавил, что в подъезде была найдена предсмертная записка и телефон. Соседи рассказали, что девочка воспитывалась в неполной семье и училась в 5-м классе.
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев по данной теме отказались.
В октябре прошлого года мы рассказывали о жутком случае в Ивделе. Там с собой покончила 14-летняя девочка.