Дальнобойщик из Молдовы и его напарник-итальянец погибли в Германии в ДТП: Трагедия произошла ночью из-за гололёда

На автомагистрали в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия произошло смертельное ДТП с участием грузовика. В результате аварии погиб 50-летний водитель из Молдовы, работавший на итальянскую компанию и возвращавшийся домой. Жертвой столкновения стал также его 64-летний напарник из Италии.
По данным полиции, авария произошла ночью из-за сложных погодных условий и гололёда. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В сетях пишут, что имя погибшего соотечественника — Тудор Плэмэдялэ.
Опытный водитель вместе с итальянским коллегой попал в ледяную ловушку: из-за жуткого обледенения дороги, на участке в 20 километров произошло сразу 18 аварий, в которых погибли три человека и еще 11 получили ранения. Массовая трагедия произошла на немецкой автостраде A44.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Куда уехал цирк: Почему в Молдове фокус с обманом избирателей с помощью спортсменов, музыкантов и ректоров второй раз повторить не удастся.
Бостан вспомнил, что он ректор, Никита обнаружила, что стала мамой — выполнив заказ партии, они побросали мандаты депутатов, обдурив избирателей (далее…).
В нашей стране жить и есть опасно: Кто и зачем травит жителей Молдовы опасными для здоровья продуктами.
Создается ощущение, что над нами ставят бесчеловечный эксперимент (далее…).
Новая беда для автомобилистов: В Молдове может закончиться бензин.
Обратный отсчёт пошёл — бензина в Молдове осталось на несколько дней (далее…).