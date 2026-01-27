Дальнобойщик из Молдовы и его напарник-итальянец погибли в Германии в ДТП: Трагедия произошла ночью из-за гололёда

На автомагистрали в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия произошло смертельное ДТП с участием грузовика. В результате аварии погиб 50-летний водитель из Молдовы, работавший на итальянскую компанию и возвращавшийся домой. Жертвой столкновения стал также его 64-летний напарник из Италии.