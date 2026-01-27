Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дальнобойщик из Молдовы и его напарник-итальянец погибли в Германии в ДТП: Трагедия произошла ночью из-за гололёда

В Германии на участке в 20 километров произошло сразу 18 аварий, в которых погибли три человека и еще 11 получили ранения.

Источник: Комсомольская правда

На автомагистрали в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия произошло смертельное ДТП с участием грузовика. В результате аварии погиб 50-летний водитель из Молдовы, работавший на итальянскую компанию и возвращавшийся домой. Жертвой столкновения стал также его 64-летний напарник из Италии.

По данным полиции, авария произошла ночью из-за сложных погодных условий и гололёда. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В сетях пишут, что имя погибшего соотечественника — Тудор Плэмэдялэ.

Опытный водитель вместе с итальянским коллегой попал в ледяную ловушку: из-за жуткого обледенения дороги, на участке в 20 километров произошло сразу 18 аварий, в которых погибли три человека и еще 11 получили ранения. Массовая трагедия произошла на немецкой автостраде A44.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Куда уехал цирк: Почему в Молдове фокус с обманом избирателей с помощью спортсменов, музыкантов и ректоров второй раз повторить не удастся.

Бостан вспомнил, что он ректор, Никита обнаружила, что стала мамой — выполнив заказ партии, они побросали мандаты депутатов, обдурив избирателей (далее…).

В нашей стране жить и есть опасно: Кто и зачем травит жителей Молдовы опасными для здоровья продуктами.

Создается ощущение, что над нами ставят бесчеловечный эксперимент (далее…).

Новая беда для автомобилистов: В Молдове может закончиться бензин.

Обратный отсчёт пошёл — бензина в Молдове осталось на несколько дней (далее…).