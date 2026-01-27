«Ъ»: у главы минздрава Краснодарского края прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в министерстве здравоохранения Краснодарского края. Обыски проходят в рабочем кабинете руководителя ведомства Евгения Филиппова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.
По предварительным данным, визит силовиков может быть связан с уголовным делом в отношении бывшего вице-губернатора региона Анны Миньковой, которая курировала социальный блок.
По мнению источника, Евгений Филлипов мог быть осведомлен о противоправной деятельности бывшего вице-губернатора. О возможном предъявлении официальных обвинений главе краевого министерства здравоохранения не сообщается.
Евгений Филиппов возглавляет министерство здравоохранения Кубани с 2013 года. Губернатор Вениамин Кондратьев продлил его полномочия 21 января.