«Ъ»: у главы минздрава Краснодарского края прошли обыски

В рабочем кабинете главы минздрава Кубани Евгения Филиппова прошли обыски, которые связывают с уголовным делом экс-вице-губернатора Анны Миньковой о мошенничестве.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в министерстве здравоохранения Краснодарского края. Обыски проходят в рабочем кабинете руководителя ведомства Евгения Филиппова. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах.

По предварительным данным, визит силовиков может быть связан с уголовным делом в отношении бывшего вице-губернатора региона Анны Миньковой, которая курировала социальный блок.

По мнению источника, Евгений Филлипов мог быть осведомлен о противоправной деятельности бывшего вице-губернатора. О возможном предъявлении официальных обвинений главе краевого министерства здравоохранения не сообщается.

Евгений Филиппов возглавляет министерство здравоохранения Кубани с 2013 года. Губернатор Вениамин Кондратьев продлил его полномочия 21 января.

