Снегоход с людьми провалился под лед Казанки у Кремлевской дамбы

Прибывшие на место инспекторы ГИМС установили, что снегоход полностью ушел под воду. Двое мужчин находились рядом на льду и не получили травм — медицинская помощь им не понадобилась.
По предварительной информации, жители поселка Васильево ехали на снегоходе от Кировской дамбы в сторону Центра семьи «Казан». В какой-то момент задняя часть техники провалилась под лед. Самостоятельно вытащить снегоход они не смогли.
Руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Денис Мокеев отметил, что под мостом в этом районе сильное течение, из‑за чего промоины появляются регулярно. Он призвал водителей снегоходов, рыбаков и родителей быть особенно внимательными и не отпускать детей на лед без сопровождения взрослых.