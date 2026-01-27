Ричмонд
Снегоход с людьми провалился под лед Казанки у Кремлевской дамбы

В Казани спасли двух мужчин, провалившихся под лед на Казанке в районе Кремлевской дамбы. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, инцидент произошел во время движения на снегоходе.

Источник: МЧС РФ

Прибывшие на место инспекторы ГИМС установили, что снегоход полностью ушел под воду. Двое мужчин находились рядом на льду и не получили травм — медицинская помощь им не понадобилась.

По предварительной информации, жители поселка Васильево ехали на снегоходе от Кировской дамбы в сторону Центра семьи «Казан». В какой-то момент задняя часть техники провалилась под лед. Самостоятельно вытащить снегоход они не смогли.

Руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Денис Мокеев отметил, что под мостом в этом районе сильное течение, из‑за чего промоины появляются регулярно. Он призвал водителей снегоходов, рыбаков и родителей быть особенно внимательными и не отпускать детей на лед без сопровождения взрослых.