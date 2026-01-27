Снегоход с людьми провалился под лед Казанки у Кремлевской дамбы

Руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Денис Мокеев отметил, что под мостом в этом районе сильное течение, из‑за чего промоины появляются регулярно. Он призвал водителей снегоходов, рыбаков и родителей быть особенно внимательными и не отпускать детей на лед без сопровождения взрослых.