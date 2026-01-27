Экс-председателя комитета ветеринарии Курской области осудили за взятки

Судом установлено, что с сентября 2021-го по июнь 2023 года подсудимый получил от руководителей Курской областной ветеринарной лаборатории и станции по борьбе с болезнями животных Обоянского района лично и через посредников взятки в виде денег, а также незаконного оказания услуг, включая оплату найма и уборку используемой им квартиры в Курске. За указанный период подчиненные передали деньги и оплатили услуги на общую сумму более 700 тыс. рублей за общее покровительство по службе, сохранение занимаемой должности и возможности беспрепятственно осуществлять трудовую деятельность.