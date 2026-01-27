В ЛНР выявили криптоферму в частном нежилом доме

«Специалисты филиала обнаружили незаконное подключение к ЛЭП в обход прибора учета. А в специально оборудованном помещении нашли десятки мощных вычислительных устройств (ASIC-майнеров). По предварительным оценкам, выявленная майнинг-ферма потребляла электроэнергию, как большой многоквартирный дом. Ущерб от неучтенного энергопотребления оценивается в миллионы рублей», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Отмечается, что оперативными сотрудниками ОМВД России задержан организатор криптофермы, решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.
Правительство РФ в связи с прогнозируемым дефицитом электроэнергии с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года полностью запретило майнинг криптовалют в 10 субъектах РФ: Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Ранее на юге Иркутской области запрет распространялся лишь на осенне-зимний период, но был пересмотрен и заменен на круглогодичный. Сезонный запрет майнинга в отдельных частях Бурятии и Забайкальского края также планируют заменить полным запретом.