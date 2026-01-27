В Уфе умер легендарный водитель трамвая «Капитан Джек Воробей»

Субоч совмещал работу водителя со своим хобби. Для тех, кто садился в его вагон, поездка часто превращалась в увлекательный экскурс по городу. Юрий с удовольствием рассказывал пассажирам об истории и архитектурных памятниках Уфы, мимо которых проходил его маршрут. Те, кто был с ним знаком, говорят, что это был редкий случай, когда профессия идеально соответствует человеку, а не наоборот.