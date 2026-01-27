В Уфе умер легендарный водитель трамвая «Капитан Джек Воробей»

Стало известно о кончине Юрия Субоча — легендарного водителя трамвая, ставшего настоящей достопримечательностью Уфы. Печальные вести сообщили его близкие в социальных сетях.
Многие Юрия знали его под запоминающимся прозвищем «Капитан Джек Воробей». Создавая свой яркий образ, он посвятил всю профессиональную жизнь работе на уфимском трамвайном маршруте. О его неординарной личности не раз писали в СМИ, снимали телесюжеты, а пассажиры часто узнавали его на улицах и в транспорте. В свободное время Юрий был бессменным диджеем в своем родном селе Шингак-Куль.
Субоч совмещал работу водителя со своим хобби. Для тех, кто садился в его вагон, поездка часто превращалась в увлекательный экскурс по городу. Юрий с удовольствием рассказывал пассажирам об истории и архитектурных памятниках Уфы, мимо которых проходил его маршрут. Те, кто был с ним знаком, говорят, что это был редкий случай, когда профессия идеально соответствует человеку, а не наоборот.
Прощание с Юрием Субочем запланировано на среду, 28 января. Церемония пройдет по адресу ул. Цветочная, 2/4, в малом зале № 2. Похоронят знаменитого водителя на Северном кладбище Уфы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.