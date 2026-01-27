В Самаре грузовая «ГАЗель» на Заводском шоссе

В Самаре днем во вторник, 27 января, сообщили о дорожном происшествии. Во время движения загорелся грузовой автомобиль, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
— Дорожное происшествие зафиксировали в Советском районе. На Заводском шоссе загорелась грузовая «ГАЗель 3302» во время движения. Вызов сотрудников ведомства осуществили в 16:25, — отметили в сообщении.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники профильного ведомства. Для тушения возгорания привлекли 7 человек и 2 единицы спецтехники. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. О причинах возгорания не сообщается.