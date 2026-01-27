В Кабардино-Балкарии против дропперов завели семь уголовных дел

«По версии следствия, пятеро жителей города Нальчика и двое жителей города Прохладного с августа по сентябрь 2025 года, используя мобильные приложения-мессенджеры, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения незаконно продали свои банковские карты третьим лицам. Это позволило злоумышленникам получить доступ к счетам и осуществлять незаконные операции по переводу денежных средств», — рассказали в СК.