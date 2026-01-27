Ричмонд
-9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На льду карьера в Шелехове пресекли проведение несанкционированных автогонок

В отношении 11 водителей были составлены протоколы за нарушения ПДД.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На льду карьера в селе Введенщина Шелеховского района пресекли проведение несанкционированных автогонок. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, мероприятие не было согласовано. Соревнования по автоспорту не вошли в календарный план Приангарья на 2026 год.

— Со стороны организаторов были нарушены нормы природоохранного законодательства и Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, — подчеркнул начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по региону Андрей Карепов.

Надземные ведомства выписали организаторам предостережения. В отношении 11 водителей были составлены протоколы за нарушения ПДД. 24 января 2026 года въезд к месту проведения гонок был перекрыт.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что прокуратура взяла на контроль уголовное дело по факту ДТП с маршруткой в Слюдянском районе.