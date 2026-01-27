На льду карьера в Шелехове пресекли проведение несанкционированных автогонок

На льду карьера в селе Введенщина Шелеховского района пресекли проведение несанкционированных автогонок. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, мероприятие не было согласовано. Соревнования по автоспорту не вошли в календарный план Приангарья на 2026 год.