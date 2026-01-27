На льду карьера в Шелехове пресекли проведение несанкционированных автогонок

На льду карьера в селе Введенщина Шелеховского района пресекли проведение несанкционированных автогонок. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, мероприятие не было согласовано. Соревнования по автоспорту не вошли в календарный план Приангарья на 2026 год.
— Со стороны организаторов были нарушены нормы природоохранного законодательства и Правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области, — подчеркнул начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по региону Андрей Карепов.
Надземные ведомства выписали организаторам предостережения. В отношении 11 водителей были составлены протоколы за нарушения ПДД. 24 января 2026 года въезд к месту проведения гонок был перекрыт.
