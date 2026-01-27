Под Воронежем слесарь отдал аферистам свыше 1,2 миллиона

53-летнему слесарю из Нововоронежа в прошлом месяце позвонил лжеменеджер с предложением заработка на операциях с валютой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Через мессенджер доверчивому мужчине отправили фишинговую ссылку на поддельный сайт биржи.
Он воодушевился и с 13 декабря до 7 января перевел злоумышленникам 1,24 миллиона рублей. Большую часть суммы составил взятые в кредит средства. Когда он попытался вывести деньги, его аккаунт заблокировали.
26 января от действий мошенников пострадали семь жителей нашего региона, у двоих из которых похитили деньги с банковских карт. Суммарный ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.