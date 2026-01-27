Под Воронежем слесарь отдал аферистам свыше 1,2 миллиона

53-летнему слесарю из Нововоронежа в прошлом месяце позвонил лжеменеджер с предложением заработка на операциях с валютой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Через мессенджер доверчивому мужчине отправили фишинговую ссылку на поддельный сайт биржи.