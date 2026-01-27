Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловчанин погиб в пожаре, вспыхнувшем в частном доме

В Нижней Салде пожар сгубил уральца.

Источник: Комсомольская правда

27 января в Нижней Салде произошел пожар в частном доме на улице Садовой. Огнем было охвачено пространство в четыре квадратных метра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

— Есть погибший. В тушении пожара были задействованы три единицы техники, восемь человек личного состава, — пояснили в ведомстве.

С огнем пожарные справились менее чем за полчаса. В 15:23 они завершили проливку и разобрали сгоревшие конструкции.

Свердловские пожарные напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности в быту. Работы с электропроводкой доверяйте специалистам, не используйте самодельные и неисправные электроприборы. Установите в доме пожарный извещатель. Также необходимо иметь в жилых помещениях огнетушители.