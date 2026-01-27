Свердловчанин погиб в пожаре, вспыхнувшем в частном доме

Свердловские пожарные напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности в быту. Работы с электропроводкой доверяйте специалистам, не используйте самодельные и неисправные электроприборы. Установите в доме пожарный извещатель. Также необходимо иметь в жилых помещениях огнетушители.