Появилось видео с места ДТП с участием маршрутки в Слюдянском районе

Появилось видео с места ДТП с участием пассажирской маршрутки в Слюдянском районе. Напомним, авария произошла вечером 27 января 2026 года на федеральной трассе «Байкал». На 124-м километре столкнулись два большегруза и микроавтобус.
— Водитель большегруза, следуя со стороны республики Бурятия, не выбрал безопасной скорости, в результате чего его полуприцеп вынесло на «встречку». В этот момент по ней как раз двигался пассажирский микроавтобус, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
После этого общественный транспорт отбросило на грузовик, который ехал попутно по правой полосе. В результате ДТП пострадали 11 пассажиров и водитель. Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».