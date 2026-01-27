Появилось видео с места ДТП с участием маршрутки в Слюдянском районе

— Водитель большегруза, следуя со стороны республики Бурятия, не выбрал безопасной скорости, в результате чего его полуприцеп вынесло на «встречку». В этот момент по ней как раз двигался пассажирский микроавтобус, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.