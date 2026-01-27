Ричмонд
Обрушившееся общежитие на Коммунистической в Уфе продают за 60 млн рублей

В Уфе продается полуразрушенное здание-памятник в центре Уфы за 60 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В центре Уфы продают пятиэтажный дом по адресу Коммунистическая, 52а, в котором ранее располагалось общежитие. Цена объекта — 60 миллионов рублей.

Здание, признанное памятником архитектуры, выставляет на продажу организация «Башпотребсоюз». Общая площадь строения составляет более 1825 квадратных метров. В опубликованном на торговой площадке объявлении указано, что к дому подведены все центральные коммуникации. Продавец упоминает, что здание 1953 года постройки пережило частичное обрушение.

Напомним, дом был включен в реестр памятников Башкирии еще в 2017 году. С 2024 года он пустовал, а летом 2025 года в здании произошло частичное обрушение конструкций.

