В Иркутске экс-директор и бухгалтер госучреждения осуждены за растрату бюджета

В Иркутске экс-директор и главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения, занимающегося лесным хозяйством, осуждены за растрату бюджетных средств. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— В сентябре 2020 года они, действуя по сговору, использовали служебное положение для нецелевого расходования более 995 тысяч рублей. Они были выделены из областного бюджета, представленных в виде субсидии для выполнения госзадания, — следует из материалов дела.
Деньги были выделены на празднование «Дня работника леса». Однако бывшие коллеги перевели средства на счета материально-ответственных лиц под предлогом покупки запасных частей. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде штрафа.