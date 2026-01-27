Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске экс-директор и бухгалтер госучреждения осуждены за растрату бюджета

Они использовали служебное положение для расходования более 995 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске экс-директор и главный бухгалтер областного государственного автономного учреждения, занимающегося лесным хозяйством, осуждены за растрату бюджетных средств. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

— В сентябре 2020 года они, действуя по сговору, использовали служебное положение для нецелевого расходования более 995 тысяч рублей. Они были выделены из областного бюджета, представленных в виде субсидии для выполнения госзадания, — следует из материалов дела.

Деньги были выделены на празднование «Дня работника леса». Однако бывшие коллеги перевели средства на счета материально-ответственных лиц под предлогом покупки запасных частей. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде штрафа.