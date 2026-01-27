Ричмонд
В Калининграде вынесли приговор серийному поджигателю

Гурьевский районный суд Калининграда вынес приговор 40-летнему жителю, виновному в заказных поджогах и крупных кражах, совершённых в составе группы лиц.

Источник: РИА "Новости"

В период с октября 2023 по февраль 2024 года мужчина по заказу уничтожал чужое имущество — квартиры, торговые павильоны и автомобили, пишет «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу суда.

Также в прошлом году фигурант с подельниками похитил ценности на сумму более 5 млн рублей из частного дома.

Совокупный финансовый ущерб от деятельности группировки превысил 21 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и взыскал с него около 12 млн рублей в счёт возмещения причинённого ущерба.

Ранее стало известно, что 16-летнего подростка, который устроил поджог кинозала в Москве в ноябре 2025 года, поместили под домашний арест.