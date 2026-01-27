В Великом Новгороде осудили водителя, сбившего насмерть велосипедистов

По версии следствия, обвиняемый в августе 2025 года в состоянии опьянения двигался на автомобиле Volkswagen Touareg по дороге от деревни Горные Морины Новгородского округа в сторону Великого Новгорода. Не выдержав дистанцию с двигающимися в попутном направлении велосипедистами — девятилетней девочкой и 61-летним мужчиной, он сбил их. В результате ДТП велосипедисты погибли на месте, ещё одна двухлетняя девочка, находившаяся на велосипеде с мужчиной, была доставлена в больницу. В отношении водителя было возбуждено уголовное дело, обвиняемый свою вину признал. Установлено, что ранее мужчина уже был лишен прав почти на два года за вождение в состоянии алкогольного опьянения.