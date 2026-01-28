В Казани на реке под лед провалился снегоход с людьми

Во вторник, 27 января, в столице Татарстана на реке Казанка снегоход с людьми провалился под лед. Произошло это в акватории около Кремлевской дамбы, сообщает МЧС Татарстана.
Прибывшие на судне на воздушной подушке инспекторы ГИМС установили, что снегоход утонул, а на льду около промоины размером 10 квадратных метров остались два человека. Их доставили на берег, медицинская помощь им не понадобилась.
Мужчины рассказали, что ехали по льду на снегоходе со стороны Кировской дамбы в сторону центра семьи «Казан». В один из моментов задняя часть транспорта провалилась в воду. Они пытались вытащить снегоход обратно, но все было безуспешно.
«В этом месте под мостом сильное течение, так что промоины здесь не являются редкостью», — предостерег руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану Денис Мокеев.