Под Ростовом девушка потеряла больше миллиона, пытаясь заработать на криптовалюте

В Волгодонске Ростовской области местная жительница перевела аферистам более 1 миллиона 300 тысяч рублей, пытаясь стать богаче. Как рассказала 18-летняя девушка, в одном из мессенджеров она увидела рекламу, предлагающую пассивный доход через инвестиции в криптовалюту. Дончанка оставила свой номер, и вскоре с ней на связь вышел аферист, представившийся специалистом службы поддержки.
Мошенник проконсультировал девушку, после чего ей стали поступать задания на покупку-продажу цифровой валюты. Выполнив все указания, дончанка действительно заработала две тысячи рублей. Поверив, что ее ждет большой успех, девушка продолжила следовать указаниям незнакомца. Но через пару операций якобы случился технический сбой, волгодончанка потеряла доступ к аккаунту. А через время она узнала, что с ее счета списали 1 миллион 300 тысяч рублей.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данных противоправных действий, — рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.
