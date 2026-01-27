Под Ростовом девушка потеряла больше миллиона, пытаясь заработать на криптовалюте

Мошенник проконсультировал девушку, после чего ей стали поступать задания на покупку-продажу цифровой валюты. Выполнив все указания, дончанка действительно заработала две тысячи рублей. Поверив, что ее ждет большой успех, девушка продолжила следовать указаниям незнакомца. Но через пару операций якобы случился технический сбой, волгодончанка потеряла доступ к аккаунту. А через время она узнала, что с ее счета списали 1 миллион 300 тысяч рублей.