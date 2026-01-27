В центре Уфы отреставрируют новые памятники архитектуры

Также в 2026 году завершат реставрацию Дома Душиных и отремонтируют здание на Октябрьской Революции, 13. В центре Уфы обновят тротуары и продолжат убирать провода под землю, а в парках и скверах, включая парк Ленина и сквер Памяти, пройдет благоустройство.