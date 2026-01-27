«Убеждал, что отец ее бросил». Милиция задержала белоруса, который задушил отца сожительницы, закопав тело в сарае родителей

В Минской области мужчина убил отца сожительницы, закопав тело в сарае родителей. Подробности озвучили в Министерстве внутренних дел.
Сотрудниками УВД Минской области был задержан 37-летний мужчина, который подозревается в убийстве отца своей сожительницы. Было установлено, что фигурант вместе со своей возлюбленной и ее 58-летним отцом проживал в Дзержинске.
Весной 2025 года, когда женщины не было дома, на фоне неприязненных отношений во время очередного конфликта мужчина задушил отца сожительницы.
«Затем вывез тело в Чаусский район Могилевской области и закопал в сарае своих родителей. В тот же день до прихода сожительницы вернулся в Дзержинск», — привели подробности в МВД.
В ведомстве обратили внимание, что фигурант на протяжении долгого времени обманывал дочь погибшего, убеждал в том, что отец ее бросил. Кроме того, мужчина отправлял сообщения с телефона убитого. Следователи завели уголовное дело за убийство, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
