«Убеждал, что отец ее бросил». Милиция задержала белоруса, который задушил отца сожительницы, закопав тело в сарае родителей

В ведомстве обратили внимание, что фигурант на протяжении долгого времени обманывал дочь погибшего, убеждал в том, что отец ее бросил. Кроме того, мужчина отправлял сообщения с телефона убитого. Следователи завели уголовное дело за убийство, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.