В ФСБ прокомментировали ситуацию с блогером в аэропорту Екатеринбурга

ФСБ: остановившие блогера Коцкую сотрудники Кольцово действовали правомерно.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв — РИА Новости. Сотрудники аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге, остановившие блогера Александру Коцкую с ребенком в зоне погранконтроля, действовали правомерно, сообщили РИА Новости в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, отвечающего за проверку паспортов и в екатеринбургской авиагавани.

Ранее уральский блогер-миллионник Коцкая рассказала в своих соцсетях, что ее с дочерью остановили в зоне погранконтроля в «Кольцово» по возвращении из Казахстана в уральскую столицу. Проблема возникла из-за отсутствия у ребенка загранпаспорта, при этом 17 января она выехала с девочкой по свидетельству о рождении. По ее словам, во время ожидания ответа на вопрос о сроках проверки она получила грубый ответ. В ведомстве агентству подтвердили факт пересечения госграницы РФ женщиной совместно с семьей 24 января.

«Процедура прохождения пограничного контроля указанных лиц составила 18 минут, при этом часть времени по просьбе пассажира с ребенком потребовалась для разъяснения ему правил и порядка пересечения государственной границы несовершеннолетними россиянами. Изучение средств контроля свидетельствует, что сотрудники пункта пропуска “Кольцово” действовали правомерно и корректно», — сказали агентству в управлении в ответ на просьбу прокомментировать инцидент с блогером.

Управление ФСБ посоветовало при планировании международных поездок изучить предусмотренные законом порядок и правила.

Как в понедельник объявила миграционная служба МВД РФ, дети до 14 лет с 20 января могут въезжать в Россию и выезжать из нее только по заграничному паспорту, поэтому свидетельство о рождении им больше не понадобится. Министерство уточнило, что дети, выехавшие из РФ по свидетельству о рождении до 20 января, смогут вернуться по нему, а детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам России можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.

