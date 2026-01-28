В ФСБ прокомментировали ситуацию с блогером в аэропорту Екатеринбурга

Как в понедельник объявила миграционная служба МВД РФ, дети до 14 лет с 20 января могут въезжать в Россию и выезжать из нее только по заграничному паспорту, поэтому свидетельство о рождении им больше не понадобится. Министерство уточнило, что дети, выехавшие из РФ по свидетельству о рождении до 20 января, смогут вернуться по нему, а детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам России можно по-прежнему въезжать в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию по внутреннему российскому паспорту.