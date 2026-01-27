Ричмонд
В Уфе 16-летняя девочка забеременела от одноклассника и родила ребенка

В Уфе рассказали о 16-летней девушке, родившей от своего одноклассника.

Источник: Комсомольская правда

Центр медико-социальной и психологической помощи рассказал историю 16-летней уфимки, которая недавно родила ребенка. Отец новорожденного — ее одноклассник.

Специалисты центра отметили, что хотя их героиня, которую называют М., стала матерью в очень юном возрасте, и главное в этой истории, по их словам, не цифры, а искренние чувства, которые навсегда соединили двух подростков. Они знакомы друг с другом с самого первого класса.

По словам психологов, девушка выросла в благополучной семье и, получив поддержку родных, приняла решение создать свою собственную маленькую семью вместе с любимым человеком.

