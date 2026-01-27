Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гражданин Молдовы арестован в Италии: Более 7 тонн контрабандных сигарет он перевозил «под видом» кофе и кофемашин для Брюсселя

Финансовая гвардия отмечает, что это один из крупнейших арестов контрабандных сигарет на дорогах региона Венето [видео]

Источник: Комсомольская правда

Более 7 тонн контрабандных сигарет конфисковала Финансовая гвардия Падовы в Италии, а водитель грузовика, гражданин Молдовы, был арестован, сообщили итальянские СМИ.

Инспекторы остановили грузовик на северной объездной дороге Падовы для плановой проверки. Согласно документам, водитель перевозил кофемашины, упаковочные материалы и арабские кофейные зерна, предназначавшиеся для компании в Брюсселе. При проверке рефрижератора инспекторы обнаружили контрабандные сигареты, спрятанные за кофемашинами и обернутые в тент.

Всего было изъято 35 082 пачки с поддельными марками, не имеющими государственных акцизных знаков. В связи с этим водителю, гражданину Молдовы, помимо контрабанды, предъявлено обвинение в отягощенной подделке брендов.

Финансовая гвардия отмечает, что это один из крупнейших арестов контрабандных сигарет на дорогах региона Венето.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Дружба для Попшоя — это только пила, чтобы отсечь сук, на котором сидишь: Что ждет Молдову после полного разрыва отношений со странами СНГ.

Беларусь является лидером по импорту молдавского вина, в эту страну отправляется в три раза больше вина, чем в Румынию (далее…).

Мнение аналитика: молдавская власть действует с высочайшим цинизмом, как бандиты с большой дороги.

Правительство, НАРЭ, Energocom стали «вампирами», которые высасывают из граждан Молдовы последние деньги, разгоняя нищету и подвергая большую часть общества угрозе голода (далее…).

Очередной удар по пенсионерам: оплату коммуналки на почте в Кишинёве отменяют.

Власти переводят расчёты исключительно в онлайн-формат и банковские учреждения, фактически лишая многих горожан привычного и понятного способа оплаты (далее…).