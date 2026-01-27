Более 7 тонн контрабандных сигарет конфисковала Финансовая гвардия Падовы в Италии, а водитель грузовика, гражданин Молдовы, был арестован, сообщили итальянские СМИ.
Инспекторы остановили грузовик на северной объездной дороге Падовы для плановой проверки. Согласно документам, водитель перевозил кофемашины, упаковочные материалы и арабские кофейные зерна, предназначавшиеся для компании в Брюсселе. При проверке рефрижератора инспекторы обнаружили контрабандные сигареты, спрятанные за кофемашинами и обернутые в тент.
Всего было изъято 35 082 пачки с поддельными марками, не имеющими государственных акцизных знаков. В связи с этим водителю, гражданину Молдовы, помимо контрабанды, предъявлено обвинение в отягощенной подделке брендов.
Финансовая гвардия отмечает, что это один из крупнейших арестов контрабандных сигарет на дорогах региона Венето.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Дружба для Попшоя — это только пила, чтобы отсечь сук, на котором сидишь: Что ждет Молдову после полного разрыва отношений со странами СНГ.
Беларусь является лидером по импорту молдавского вина, в эту страну отправляется в три раза больше вина, чем в Румынию (далее…).
Мнение аналитика: молдавская власть действует с высочайшим цинизмом, как бандиты с большой дороги.
Правительство, НАРЭ, Energocom стали «вампирами», которые высасывают из граждан Молдовы последние деньги, разгоняя нищету и подвергая большую часть общества угрозе голода (далее…).
Очередной удар по пенсионерам: оплату коммуналки на почте в Кишинёве отменяют.
Власти переводят расчёты исключительно в онлайн-формат и банковские учреждения, фактически лишая многих горожан привычного и понятного способа оплаты (далее…).