Гражданин Молдовы арестован в Италии: Более 7 тонн контрабандных сигарет он перевозил «под видом» кофе и кофемашин для Брюсселя

Инспекторы остановили грузовик на северной объездной дороге Падовы для плановой проверки. Согласно документам, водитель перевозил кофемашины, упаковочные материалы и арабские кофейные зерна, предназначавшиеся для компании в Брюсселе. При проверке рефрижератора инспекторы обнаружили контрабандные сигареты, спрятанные за кофемашинами и обернутые в тент.