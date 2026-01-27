Трассу в Татарстане полностью закрыли из-за сильной метели

В Татарстане из-за плохой погоды закрыли платную дорогу Алексеевское — Альметьевск для всех машин. Полиция сообщила, что дорогу закрыли в 15:45 и откроют, когда погода улучшится. Водителей просят не ездить далеко от дома и по возможности пользоваться общественным транспортом.