Трассу в Татарстане полностью закрыли из-за сильной метели

В Татарстане из-за плохой погоды закрыли платную дорогу Алексеевское — Альметьевск для всех машин. Полиция сообщила, что дорогу закрыли в 15:45 и откроют, когда погода улучшится. Водителей просят не ездить далеко от дома и по возможности пользоваться общественным транспортом.
На территории региона прогнозируется сильная метель, ветер до 15−18 км/ч, видимость плохая уже сейчас — всего 1−2 километра. С 28 января по 2 февраля погода будет ещё хуже: возможны гололёд, снежные заносы и метели, которые могут сильно затруднить движение.
Последний раз эту трассу закрывали с 12 по 13 января. Сначала запретили ездить автобусам и грузовикам, а потом закрыли дорогу для всех машин.
Ранее KP.RU сообщил, что Роскосмос показал спутниковый снимок снежного циклона, надвигающегося на столичный регион.