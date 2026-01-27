В МВД предупредили о мошеннической схеме с «крупным выигрышем»

Мошенники, обещая крупный выигрыш, требуют от жертвы перевести деньги на свою карту, утверждая, что это необходимо для повышения процента конвертации. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РФ.
В ведомстве также отметили, что для подтверждения своих слов злоумышленники отправляют поддельные уведомления от банковских приложений.
— Важно понимать, что банки никогда не требуют от клиентов встречных переводов для разблокировки операций. Все комиссии и курсовые разницы проводятся автоматически внутри системы, а не через переводы на карты мошенников, — говорится в сообщении.
В МВД подчеркнули, что если человека просят сделать перевод для получения «выигрыша» или «дохода от инвестиций», это всегда является мошенничеством, передает ТАСС.
Ранее мошенники также начали похищать аккаунты россиян на портале «Госуслуги», выдавая себя за представителей властей. Злоумышленники используют тему изменений в Жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании взаимодействовать с жителями через цифровые сервисы. Для подтверждения участия пользователей просят воспользоваться «официальным ботом “Госуслуг”, чтобы получить и передать в чат “ключ оцифровки”, который на самом деле является кодом доступа к аккаунту на госпортале.