В МВД предупредили о мошеннической схеме с «крупным выигрышем»

Ранее мошенники также начали похищать аккаунты россиян на портале «Госуслуги», выдавая себя за представителей властей. Злоумышленники используют тему изменений в Жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании взаимодействовать с жителями через цифровые сервисы. Для подтверждения участия пользователей просят воспользоваться «официальным ботом “Госуслуг”, чтобы получить и передать в чат “ключ оцифровки”, который на самом деле является кодом доступа к аккаунту на госпортале.