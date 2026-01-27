Короткое замыкание произошло на электроподстанции в СЗАО Москвы

Короткое замыкание произошло на электроподстанции в Северо-западном административном округе Москвы. Об этом во вторник, 27 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Уточняется, что авария произошла в Трикотажном проезде. На опубликованных кадрах видно, как электричество искриться яркими вспышками, а затем постепенно гаснет. На место происшествие выехали оперативные службы города.
Информации о повреждениях и пострадавших в публикации нет.
Днем ранее в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи на севере столицы произошло задымление. По предварительной версии, причиной стало короткое замыкание в электрокотле. Очевидцы сообщали, что дым был виден из-под купола здания на высоте около 15 метров.