Британия нашла применение конфискованной российской нефти

Лондон внес в черный список более 500 судов.
Великобритания приняла решение о перенаправлении средств, полученных от реализации нефти с захваченных танкеров «теневого флота» России, на помощь Украине. Соответствующее заявление сделал министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.
«Я хочу, чтобы любые доходы от нефти с санкционных судов могли быть переработаны и вкачены в Украину», — сказал Хили, выступая перед комитетом по обороне нижней палаты британского парламента. Он также напомнил, что Лондон внес в черный список более 500 судов, которые, по мнению британского правительства, входят в так называемый «теневой флот» России.
Ранее газета The Times, со ссылкой на источник, сообщала, что власти Великобритании рассматривают возможность направлять доходы от продажи конфискованной нефти, перевозимой судами «теневого флота» России, на финансирование военных усилий Украины. Инициатива стала предметом консультаций между профильными министерствами и юридическими советниками правительства.
На фоне подобных дискуссий в Москве критикуют само использование выражения «теневой флот». Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что такой термин отсутствует в международном морском праве. По ее словам, представители Евросоюза и их союзники прибегают к этому понятию, чтобы подвести под действие вторичных санкций любую деятельность, связанную с поставками российских энергоресурсов, и принудить третьи страны следовать вводимым ими ограничениям.