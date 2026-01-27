Британия нашла применение конфискованной российской нефти

«Я хочу, чтобы любые доходы от нефти с санкционных судов могли быть переработаны и вкачены в Украину», — сказал Хили, выступая перед комитетом по обороне нижней палаты британского парламента. Он также напомнил, что Лондон внес в черный список более 500 судов, которые, по мнению британского правительства, входят в так называемый «теневой флот» России.